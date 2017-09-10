Киев отличился новой бестактностью в адрес Москвы

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в привычной украинским политикам манере прокомментировал работу нового постпреда России Василия Небензи. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал его слова неуместными.

Украинский дипломат Владимир Ельченко сравнил работу нынешнего постоянного представителя России при ООН Василия Небензи с подходом его предшественника – Виталия Чуркина. "Заметно, что очень резко изменился стиль, и, я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет той наглости и неприкрытой злости по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин", – цитирует его РИА Новости.

Ельченко не исключил, что дальнейшие переговоры приведут к определенному "изменению тактики" в позитивном ключе. Москва уже ответила на подобные комментарии, высказанные официальным представителем Киева. "Ельченко ничем не отличается от всех других политиков Украины, которые на протяжении многих лет демонстрируют абсолютно агрессивную политику к России", – цитирует RT члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова.

"Его высказывания в адрес российских дипломатов совершенно неуместны, не соответствуют действительности. Тем более о Чуркине. Виталий Чуркин на протяжении всех лет своей работы в ООН делал все, чтобы Украина и Россия были дружественными государствами", – добавил сенатор.

По его словам, от сотрудничества отказалась как раз украинская сторона, которая на протяжении четырех лет демонстрировала свое нежелание работать с Россией. "Все зависит от действий украинского руководства и их дипломатической службы", – подчеркнул Сергей Цеков.

Напомним, 12 сентября начинается 72-я сессия Генассамблеи ООН. Ельченко пообещал, что к ней Украина подготовила "немало неожиданностей" для России. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке после сердечного приступа. Он умер за день до своего 65-летия.