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Политика

Киев отличился новой бестактностью в адрес Москвы

Фото: wikipedia.org
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в привычной украинским политикам манере прокомментировал работу нового постпреда России Василия Небензи. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал его слова неуместными.
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Украинский дипломат Владимир Ельченко сравнил работу нынешнего постоянного представителя России при ООН Василия Небензи с подходом его предшественника – Виталия Чуркина. "Заметно, что очень резко изменился стиль, и, я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет той наглости и неприкрытой злости по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин", – цитирует его РИА Новости.

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Ельченко не исключил, что дальнейшие переговоры приведут к определенному "изменению тактики" в позитивном ключе. Москва уже ответила на подобные комментарии, высказанные официальным представителем Киева. "Ельченко ничем не отличается от всех других политиков Украины, которые на протяжении многих лет демонстрируют абсолютно агрессивную политику к России", – цитирует RT члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова.

"Его высказывания в адрес российских дипломатов совершенно неуместны, не соответствуют действительности. Тем более о Чуркине. Виталий Чуркин на протяжении всех лет своей работы в ООН делал все, чтобы Украина и Россия были дружественными государствами", – добавил сенатор.

По его словам, от сотрудничества отказалась как раз украинская сторона, которая на протяжении четырех лет демонстрировала свое нежелание работать с Россией. "Все зависит от действий украинского руководства и их дипломатической службы", – подчеркнул Сергей Цеков.

Напомним, 12 сентября начинается 72-я сессия Генассамблеи ООН. Ельченко пообещал, что к ней Украина подготовила "немало неожиданностей" для России. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке после сердечного приступа. Он умер за день до своего 65-летия.

Автор: Геннадий Куприянов10 сентября 2017, 11:42

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