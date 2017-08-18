Порошенко вонзил второй нож в спину Трампа

После скандала с ракетными двигателеми, которые Украина могла поставить Северной Корее, Киев предложил сделку еще одному злейшему врагу Соединенных Штатов. На этот раз Украина собирается разрешить транзит нефтепродуктов из Ирана по территории страны в Европу.

Соответствующее предложение украинские официальные лица сделали на встрече замминистра нефти Ирана Мерзиеха Шахдайи и посла Незалежной в Тегеране Сергея Бурдиляка. Между тем эксперты выражают сомнения в перспективности этого проекта.

Дело в том, что украинская нефтепроводная инфраструктура значительно изношена. Кроме того, аналитики полагают, что европейцам может быть просто не интересна иранская нефть, поскольку в достаточных количествах имеется российское "черное золото", а также нефть, добываемая в акватории Балтийского моря.

И даже если Украина и Иран все-таки достигнут соответствующего соглашения, объемы нефти, которые Тегеран может прокачать по украинским газопроводам на территорию Старого Света чрезвычайно малы. "Прокачать через него можно не более 15 миллионов тон в год, тогда как Россия поставила в ЕС в 2016 году 252 миллиона тон нефти", – цитирует "Независимая газета" ведущего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований Андрея Суздальцева.





Напомним, 14 августа влиятельная американская газета The New York Times опубликовала информацию о том, что украинский завод "Южмаш", вероятно, поставлял ракетные двигатели КНДР, которая в настоящей момент стоит перед реальной перспективой вооруженного конфликта с США. Издание сослалось на доклад экспертов Международного института стратегических исследований, по мнению которых недавние успешные испытания межконтинентальных баллистических ракет стали возможны именно благодаря произведенным на Украине компонентам.

Вместе с Северной Кореей Иран является одним из главных врагов США на международной арене. Глава Белого дома Дональда Трамп поставил одним из главных своих внешнеполитических приоритетов борьбу с исламской республикой. Находясь с визитом в Саудовской Аравии несколько месяцев назад американский лидер призвал изолировать Тегеран. Кроме того, в начале августа Трамп подписал указ о новых санкциях против Ирана.

