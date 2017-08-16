Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Жизнь нашкодившего Порошенко висит на волоске

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Президенту Украины Петру Порошенко не следует расслабляться: Соединенные Штаты могут моментально принять решение о прекращении его поддержки. Об этом заявил директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
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Генпрокуратура Украины на днях завела уголовное дело о предполагаемом вмешательстве Киева в американские выборы. Ранее об этом заявлял глава США Дональд Трамп, сторонники которого подозревают Петра Порошенко в помощи кандидату в президенты Хиллари Клинтон.

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По мнению Салина, возможное вмешательство украинского президента в предвыборную гонку в США вряд ли станет причиной смены власти в Незалежной. Вместе с тем, отметил эксперт, Вашингтон уже неоднократно демонстрировал, что с легкостью может сдать тех политиков, которые ранее считались стратегическими союзниками, но в чьих услугах Соединенные Штаты перестали нуждаться. "Показателен пример Египта, когда Вашингтон лишил поддержки президента Хосни Мубарака, который был проводником американской политики на Ближнем Востоке на протяжении десятилетий", – сказал политолог в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Эксперт считает, что реальной причиной смены власти на Украине может стать слишком низкий рейтинг Порошенко у населения. "Если его поддержка достигнет критически низкого уровня, то Вашингтон сдаст его на раз", – уверен Салин.

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Кадр youtube.com

Между тем уровень доверия к Порошенко продолжает бить все новые антирекорды. Так, в мае этого года Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова опубликовал результаты социсследования на тему отношения граждан страны к власти. В соответствии с полученными результатами, рейтинг главы украинского государства составил всего лишь 22%. Полностью поддерживают его действия на президентском посту и того меньше – 4,4%.

Таким образом, положение Порошенко крайне уязвимо, а его уход с президентского поста под давлением США, скорее всего, станет концом его политической карьеры.

Напомним, ранее президент США в своем микроблоге в Twitter заявил о вмешательстве Украины в американские выборы. Как отметил политолог Денис Петров, слова Трампа – "звоночек" для президента Петра Порошенко. Если дело получит импульс, то политическое руководство Украины могут ждать очень непростые времена, уверен он.

Автор: Иван Поляков16 августа 2017, 14:53

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