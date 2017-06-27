Володин предложил провести совещание спикеров парламентов Евразии в Европе

Подводя итоги второго совещания спикеров стран Евразии, которое состоялось в Сеуле, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил следующее мероприятие провести в одном из европейских городов. Таким образом, сказал он, Азия и Старый Свет будут по очереди принимать евразийских политиков.



"Если вы не возражаете, было бы правильно, чтобы нам лучше чувствовать друг друга, чтобы мы проводили такие совещания попеременно, - заявил Вячеслав Володин. – Если сегодня Сеул, то следующий год – это Европа. Если говорить о 2019, то это должна быть Азия, но опять-таки как составная часть евразийского континента".

При этом, по словам председателя нижней палаты, говорить о точном месте проведения совещания спикеров евразийских парламентов пока рано. Как рассказал Володин, в этом вопросе взята пауза до октября.

Он также сообщил, что в ходе совещания уже стали звучать предложения, об институализации такого формата. Однако Вячеслав Володин считает, что торопить этот процесс не стоит, и вопрос этот обсуждать.

"Формат совещания председателей парламентов – это новый формат. Но уже звучат предложения о его институализации, предложения высказываются о подготовке устава, – цитирует РИА Новости спикера Госдумы. – Но я здесь поддерживаю предложение нашего коллеги председателя (парламента Кореи) Чон Се Гюна. Нам необходимо, может быть, иметь это в голове и взять как домашнее задание".

По мнению Володина, решение было бы правильно принимать по итогам уже третьего или четвертого совещания, "когда мы станем и больше понимать друг друга, и когда у нас появится та повестка, которая станет основой нашей работы". Как ранее писали Dni.ru, кроме российской делегации в Сеул в эти дни приехали представители еще 27 стран (предыдущий форум собрал представителей 18 государств).

Первое совещание спикеров евразийских парламентов состоялось больше года назад в Москве – с тех пор международный интерес к парламентской площадке растет. Впервые на мероприятие приехали делегации стран ЕС – Чехии, Словакии и Венгрии. Весь день накануне основного мероприятия российские депутаты провели в серии встреч.