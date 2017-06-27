Совещание спикеров стран Евразии может стать площадкой для обмена опытом

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании глав парламентов стран Евразии в Сеуле, речь идет о взаимодействии в таких сферах как экономика, наука, технологии, медицина, гуманитарные проекты и экология. Кроме того, председатель нижней палаты парламента высказался за выработку единых подходов стран Евразии в борьбе с терроризмом.



Также он предложил организовать постоянный рабочий контакт между парламентами стран Евразии по теме цифровой экономики. "Для нас, законодателей, появляется новое поле для регулирования: отношения человека и робота, развития искусственного интеллекта, использования криптовалют, обеспечения цифровой безопасности и это еще не полный перечень вопросов, который требует наших решений", – сказал Володин.

По его словам, "в этой связи было бы правильно опыт наработок в этой сфере, законодательного обеспечения в этих вопросах сделать доступным для всех с тем, чтобы мы более эффективно развивали это пространство и для того, чтобы наши страны могли использовать развитие новой сферы экономики – такой как цифровая экономика". Как отмечает РИА Новости, он предложил организовать постоянный рабочий контакт по линии профильных комитетов с участием не только депутатов, но и представителей экспертного сообщества, научных, академических и деловых кругов.

"Через эти контакты могли бы осуществлять многосторонние контакты между встречами и формировать пакеты конкретных предложений для последующего обсуждения на ежегодных совещаниях спикеров парламентов Евразии", – отметил Володин. Он также поддержал предлагаемый председателем национального собрания Республики Кореи Чон Се Гюном механизм кибер-секретариата, который мог бы выполнять координирующую роль в этой работе.

Кроме россиян в Сеул в эти дни съехались представители еще 27 стран. Первое совещание состоялось больше года назад в Москве – и с тех пор международный интерес к парламентской площадке растет. Об этом говорят и цифры: в прошлой встрече принимали участие 18 государств. Впервые на мероприятие приехали делегации из стран Евросоюза – Чехии, Словакии и Венгрии. Весь день накануне основного мероприятия российские депутаты провели в серии встреч.