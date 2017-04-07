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Политика

Администрацию руководителя Удмуртии возглавил Сергей Смирнов

Сергей Смирнов. Фото: open.gov.ru
Администрацию главы и правительства Удмуртии возглавил Сергей Смирнов. Об этом сообщил недавно назначенный президентом на должность врио главы региона Александр Бречалов.
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До этого назначения Сергей Смирнов работал заместителем главы управления президента России по внутренней политике и отвечал за взаимодействие с Федеральным собранием.

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Смирнов также возглавлял аппарат Общественной палаты, где занимался законопроектной работой. Он активно участвовал в обсуждении законов о территориях опережающего развития, о социально-ориентированных НКО, о поправках в налоговый кодекс.

Под началом Смирнова состоялась перезагрузка общественных советов в органах власти, а в Общественной палате было проведено много нулевых чтений законопроектов и слушаний. Коллеги характеризовали его как человека, обладающего достаточными знаниями и опытом, как эффективного, ответственного и компетентного эксперта.

В среду, 5 апреля, в правительстве Удмуртии прошло представление Александра Бречалова, который был назначен временно исполняющим обязанности главы республики. Его познакомили с кабмином, депутатами республиканского парламента и Гордумы. В заседании также принял участие постоянный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

4 апреля президент Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии. Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что губернатор республики Александр Соловьев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 140 миллионов рублей и во вторник доставлен в Москву.

Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что новому главе Удмуртии предстоит непростая работа. Ее итогом, считает депутат, должно стать восстановление доверия жителей региона к власти.

Неверов подчеркнул, что у Бречалова хорошее экономическое образование, опыт работы управленца в бизнесе и общественных проектах, таких как Общероссийский народный фронт.

Бречалов стал третьим выходцем из ОНФ на посту высшего должностного лица субъекта федерации. До этого руководящие органы в регионах заняли Андрей Бочаров  в Волгоградской области и Александр Богомаз в Брянской области.

Автор: Александр Комаров7 апреля 2017, 15:59

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