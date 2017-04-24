США обратились к России после гибели американца в ЛНР

Госдепартамент США обратился к России с просьбой помочь в расследовании взрыва на территории Луганской народной республики, при котором погиб американец, работавший фельдшером в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает газета "Известия". Вашингтон призвал Москву использовать свое влияние на руководство ЛНР для проведения полноценного разбирательства. В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что шокированы и опечалены известием о гибели гражданина США.