Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата

Власти Украины считают неприемлемым поведение депутата Рады из "Блока Петра Порошенко", который разрисовал фрагмент Берлинской стены у посольства ФРГ в Киеве. В МИДе отметили, что Алексей Гончаренко совершил эмоциональный поступок, но прибегать к такого рода акциям в дальнейшем не следует.

Перформанс народного избранники раскритиковали не только в дипведомстве, президент Украины Петр Порошенко назвал поведение депутата парламентской фракции его партии Алексея Гончаренко недостойным. "Это его частная позиция, она не отражает позицию политической силы", – сказал Порошенко.

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в связи хулиганскими действиями депутата, дело заведено по факту мелкого хулиганства. В германском МИДе тоже отреагировали на этот поступок: дипломаты выразили сожаление и назвали действия парламентария у посольства неподобающими. Коллеги депутата по Верховной раде осудили его поступок, а фракция "Радикальной партии" потребовала рассмотреть вопрос об отзыве Гончаренко из ПАСЕ.

Ранее Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово nein ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко известен своими националистическими взглядами, он не раз попадал в поле зрения журналистов и общественности. После его участия в событиях 2-го мая 2014 года в Одессе некоторые политики обвиняли депутата в причастности к убийствам. Позже вместе с другим депутатом – Юлием Мамчуром, Алексей Гончаренко устроил символическое награждение турецкого пилота, сбившего российский самолет в небе над Сирией 24 ноября 2015 года.

Чувак к успеху шел)))

ждем,когда лЬОшку-санитарку свои же шакалы с майдана разорвут и сольют!

Шакалу шакалья смерть...#гончаренко pic.twitter.com/upVH6ySmqi — Константин (@odessa_1794) 9 февраля 2017 г.

В свою очередь руководитель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко призвала бойкотировать посла Германии в Киеве Эрнста Райхеля после его громкого заявления. Напомним, дипломат говорил о том, что выборы в ЛНР и ДНР могут пройти и без украинского участия. В Киеве при этом подчеркивают, что голосование в неподконтрольных официальной украинской власти районах Донбасса может состояться только после устойчивого прекращения огня и вывода всех воинских формирований.

Эти заявления расходятся с действиями Украины, войска которой в конце января – начале февраля пошли в наступление, игнорируя тем самым Минские договоренности. Ополченцы самопровозглашенных республик юго-востока фиксировали провокации практически на всей линии соприкосновения.