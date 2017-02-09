Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата

Убийство ополченца Гиви Корчевников покидает "Прямой эфир" Донбасс в огне Сто дней президента Трампа Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Больной Хворостовский держится из последних сил
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
партнеры
Четверг 9 февраля
Лента новостей
21:22
Вооруженный налетчик обстрелял бойцов Росгвардии
21:15
Помор с кочергой напал на полицейского
21:01
На юго-западе Москвы из-за дыма эвакуировали общежитие
20:56
В ресторане на юге Москвы произошел пожар
20:46
Медведи хорошо влияют на характер волков
20:30
Как будут выглядеть машины для Путина
20:06
Хитрый Яценюк навязывается к Трампу в строители
20:02
На юго-востоке Москвы похитили 14-летнего мальчика
19:53
Погоня за пьяной автоледи попала на видео
19:15
Генштаб России подтвердил удар ВКС по турецким военным
19:11
Фуркад по-свински поступил со сборной России
18:31
Российско-иранский деловой форум пройдет в Тегеране
18:23
Россия разберется с ударом ВКС по турецким военным
18:19
Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции
18:03
Мужчина устроил стрельбу в жилом доме под Москвой
17:47
Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле
17:43
С похищенными в Нигерии россиянами удалось связаться
17:38
Формула сознательной любви
17:36
Откуда берутся детские комплексы
17:34
Темнокожая "кукла Барби" покорила внешностью
17:26
В Париже построят стеклянную стену от террористов
17:22
Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
17:09
На Кубани таинственно исчезли брат и сестра
16:53
МВФ отказался спасать Украину
16:51
Рухнувший столб придавил пенсионерку (видео)
16:49
На чемпионате мира по биатлону разразился допинговый скандал
16:38
Солист группы "Дискотека Авария" скрывал рак
16:36
Марокко: королевство сказочной красоты
16:35
В ДТП в центре Москвы пострадал генерал
16:23
Петросян устроил потоп в центре Москвы
16:23
Нетребко возмущена присвоенным ей званием
16:20
"Колымские рассказы" перенесли на сцену
16:14
Ученые поспорили из-за письма инопланетянам
16:06
Эмин напугал видом без одежды
16:01
Копавший тоннель в сугробе школьник погиб под снегом
15:58
Известному танцору отрезали ногу после съемки
15:41
Джигурда назвал причину ухода Корчевникова
15:17
Назван самый продаваемый автомобиль в России
15:02
Одинокая британка четыре года имитировала отношения в соцсетях
14:58
Комбат Гиви готовил семью к своей смерти
14:51
После развода Буланова показала фото с другим мужчиной
14:45
Бизнес должен стать ответственным
14:30
Куда отправиться в день всех влюбленных
14:25
Ученые доказали умственное превосходство первенцев
14:23
Учительницу арестовали за кувырки без трусов перед классом
14:12
Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова
14:10
Интимные проблемы Анны Калашниковой
14:04
Жена Тодоровского подбирает имя для второго ребенка
13:58
Миллионер извинился перед онкобольной певицей за травлю
13:54
Значение имени Любовь
13:47
Студенты назвали лучшие вузы России
13:45
Молодежь выбирает секс вместо первого свидания
13:45
Бывшая жена Башарова воет от боли из-за травм
13:42
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
13:32
На АЭС во Франции прогремел взрыв
13:27
Гонщица Багдасарян проигнорировала заседание суда
13:25
Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине
13:17
Звезда латиноамериканской сцены готовит подарок россиянам
13:14
Собутыльники покалечили москвича битой и молотком
13:14
Как президенты борются с недосыпом
13:09
Директор о состоянии здоровья Корчевникова
13:02
У Малышевой сдали нервы на передаче
12:52
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
12:46
Как Google наплевал на законы Германии
12:40
Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России
12:40
Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной
12:21
"Фаворитка Путина" станет новым президентом Франции
12:19
Валерия прилюдно расплакалась
12:13
Тимошенко обидело "туалетное рандеву" с Трампом
12:12
Мнение: Mazda 6 – роскошь и стиль в гражданском сегменте
12:02
В России отменят горящие туры
12:01
Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
11:38
Алла Довлатова впервые о четвертой беременности
11:37
Онкобольная певица попросила у Путина защиты от миллионера
11:32
Гиви похоронят рядом с другом Моторолой
11:32
Из Bentley московского банкира украли портфель за 200 тысяч
11:30
Пластинина после свадьбы с бизнесменом сообщила о пополнении
11:24
"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
11:12
Из храма на севере Москвы украли сейф и украшения
10:50
Нобелевку делят между Путиным и Трампом
10:45
В московской столовой избили и ограбили мужчину
10:41
Кто содержит певицу Глюк'Ozу
10:40
У России появилась новая военная угроза
10:30
В Подмосковье жертвами крупного ДТП стали три человека
10:28
Погода принесет страдания москвичам
10:22
Оскорбивший Путина ведущий оказался подлецом
10:15
Елена Летучая рассказала о ребенке
10:08
Юный житель Москвы упал с 23-го этажа и погиб
10:07
У отлучившейся в магазин москвички похитили бойцовую собаку
09:48
Уборщик метро за год заработал 16 миллионов рублей
09:45
В центре Москвы автомобиль Минобороны столкнулся с такси
09:38
Мэр города в Иркутской области задержан на рабочем месте
09:28
Меркель с отрезанной головой в руках взорвала Сеть
09:28
17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
09:21
Столичное жилье может резко упасть в цене
09:12
Женщина покормила грудью поросенка во время интервью (видео)
09:11
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
08:38
Пелагея обратилась к врачу с адской болью
08:38
Организатор терактов 11 сентября написал письмо Обаме
08:33
С самолетом Трампа случилось ЧП
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
У Малышевой сдали нервы на передаче
Онкобольная певица попросила у Путина защиты от миллионера
Директор о состоянии здоровья Корчевникова
Политика

Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата

Алексея Гончаренко. Фото: facebook.com/alexeygoncharenko
Власти Украины считают неприемлемым поведение депутата Рады из "Блока Петра Порошенко", который разрисовал фрагмент Берлинской стены у посольства ФРГ в Киеве. В МИДе отметили, что Алексей Гончаренко совершил эмоциональный поступок, но прибегать к такого рода акциям в дальнейшем не следует.
прочитано 546 раз
Перформанс народного избранники раскритиковали не только в дипведомстве, президент Украины Петр Порошенко назвал поведение депутата парламентской фракции его партии Алексея Гончаренко недостойным. "Это его частная позиция, она не отражает позицию политической силы", – сказал Порошенко.

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в связи хулиганскими действиями депутата, дело заведено по факту мелкого хулиганства. В германском МИДе тоже отреагировали на этот поступок: дипломаты выразили сожаление и назвали действия парламентария у посольства неподобающими.  Коллеги депутата по Верховной раде осудили его поступок, а фракция "Радикальной партии" потребовала рассмотреть вопрос об отзыве Гончаренко из ПАСЕ.

ПО ТЕМЕ

Немецкий посол довел Киев до истерики

Зачем Киев "поджигает" Донбасс

Украинский политик назвал имена "хозяев" Порошенко

Ранее Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово nein ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко известен своими националистическими взглядами, он не раз попадал в поле зрения журналистов и общественности. После его участия в событиях 2-го мая 2014 года в Одессе некоторые политики обвиняли депутата в причастности к убийствам. Позже вместе с другим депутатом – Юлием Мамчуром, Алексей Гончаренко устроил символическое награждение турецкого пилота, сбившего российский самолет в небе над Сирией 24 ноября 2015 года.

В свою очередь руководитель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко призвала бойкотировать посла Германии в Киеве Эрнста Райхеля после его громкого заявления. Напомним, дипломат говорил о том, что выборы в ЛНР и ДНР могут пройти и без украинского участия. В Киеве при этом подчеркивают, что голосование в неподконтрольных официальной украинской власти районах Донбасса может состояться только после устойчивого прекращения огня и вывода всех воинских формирований.

Эти заявления расходятся с действиями Украины, войска которой в конце января – начале февраля пошли в наступление, игнорируя тем самым Минские договоренности. Ополченцы самопровозглашенных республик юго-востока фиксировали провокации практически на всей линии соприкосновения.

Автор: Александр Комаров9 февраля 2017, 19:05

Политика

Почему американцы путают украинцев с корейцами
Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине
Напуганные поляки решили мириться с Россией
Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России

Шоу-бизнес

Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
Петросян устроил потоп в центре Москвы
Нетребко возмущена присвоенным ей званием
Эмин напугал видом без одежды

Проишествия

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Крестница принца Чарльза найдена мертвой
После убийства Гиви Украину приравняли к "ИГ"
Собака изуродовала москвичку и ее подругу

Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Бандитский Петербург"
Солист группы "Дискотека Авария" скрывал рак
Марокко: королевство сказочной красоты
"Колымские рассказы" перенесли на сцену
Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова

На телеканале "Россия" прокомментировали перемены в программе "Прямой эфир"
Шоу-бизнес

После развода Буланова показала фото с другим мужчиной

Поклонники буквально не узнали на снимке улыбающуюся певицу
Спорт

Фуркад по-свински поступил со сборной России

В первой гонке чемпионата мира – 2017 француз подрезал Логинова
Общество

Хитрый Яценюк навязывается к Трампу в строители

Экс-премьер Украины предложил свои услуги президенту США

Гороскоп

Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года

Фоторепортажи

17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
Мужчины надели корсеты и платья
Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича
Как после пластики менялась Вера Алентова

Спорт

"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом
Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи

Регионы

Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
Меркель родила козлу Тимуру первенца
Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru