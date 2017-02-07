Киев нарушит вековые традиции назло России

Депутаты Киевского городского совета на заседании постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования 7 февраля согласовали расторжение договоров аренды для трех участков, предоставленных российскому посольству на Украине. Отмечается, что эти площади не были застроены.

Формальной причиной расторжения соглашений стало нецелевое использование участков и невыполнение условий договоров. Украинские депутаты пообещали после возвращения земли под городской контроль обустроить на них скверы.

Три земельных участка в 1998 году были предоставлены России в пользование на 49 лет, сообщает пресс-служба Киевского городского совета. По словам депутата городского парламента Игоря Мирошниченко, "за одну гривну арендной платы на год" Россия имела право "строить новое посольство, консульство и резиденцию посла или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках или даже продавать".

Киевский народный избранник подчеркнул, что Россия, "к счастью, этим правом воспользоваться не успела". Это и стало поводом для разрыва соглашений. Речь идет о расторжении договоров аренды земельного участка площадью 0,197 гектара на улице Спасской, 14, земельного участка площадью 0,3634 гектара на улице Спасской, 13-15 и на улице Боричев ток, 17, 19, 21 площадью 0,3771 гектара.

Российская сторона отреагировала на решение Киева. По словам статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, расторгнуть договоры с посольством России Украине будет непросто. "Договор аренды участков – это серьезный документ, нужно посмотреть насколько серьезна эта задумка", – цитирует дипломата ТАСС. "Расторгнуть этот договор не так просто, даже несмотря на жгучее желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать", – утверждает он.