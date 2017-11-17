Россия поставила на место зарвавшиеся США
В поддержку резолюции США выступили 11 стран, среди которых Франция и Великобритания. Китай решил воздержаться.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал причину, по которой Москва наложила вето на документ. Он считает, что целью этого проекта было поставить под сомнение роль нашей страны в урегулировании сирийского кризиса.
"Британский постпред сказал, что России нет места в политическом процессе в Сирии. Вот оно. Вот ради чего затевалась вся эта нечистоплотная история", – цитирует дипломата Life.ru.
Небензя прокомментировал и предложение Боливии вернуть на рассмотрение Совбеза ООН проект России и Китая. По словам постпреда, он поддерживает инициативу боливийского коллеги о постановке резолюции на голосование 17 ноября.
Военная операция САА против халифатчиков в районе Аль-Дилаят - видео #Сирия #САА #Syria #Халифат @colonelcassad pic.twitter.com/VPaQBPpmOD— Colonel Cassad (@colonelcassad) 29 июня 2017 г.
В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что наша страна своими действиями "убила" механизм расследования химатак в Сирии. Вместе с тем Совбез ООН так и не смог прийти к единому мнению о том, в каком виде должна продолжить работу миссия ООН – ОЗХО по данному вопросу, передает РИА Новости.
Отметим, что 17 ноября может стать последним днем работы миссии. Однако не исключен и другой поворот: члены совета могут пойти на краткосрочное продление мандата проекта.
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