Россия поставила на место зарвавшиеся США

Наша страна наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на расследование атак с применением химоружия в Сирии. Россию поддержала Боливия.

В поддержку резолюции США выступили 11 стран, среди которых Франция и Великобритания. Китай решил воздержаться.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал причину, по которой Москва наложила вето на документ. Он считает, что целью этого проекта было поставить под сомнение роль нашей страны в урегулировании сирийского кризиса.

"Британский постпред сказал, что России нет места в политическом процессе в Сирии. Вот оно. Вот ради чего затевалась вся эта нечистоплотная история", – цитирует дипломата Life.ru.

Небензя прокомментировал и предложение Боливии вернуть на рассмотрение Совбеза ООН проект России и Китая. По словам постпреда, он поддерживает инициативу боливийского коллеги о постановке резолюции на голосование 17 ноября.

В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что наша страна своими действиями "убила" механизм расследования химатак в Сирии. Вместе с тем Совбез ООН так и не смог прийти к единому мнению о том, в каком виде должна продолжить работу миссия ООН – ОЗХО по данному вопросу, передает РИА Новости.

Отметим, что 17 ноября может стать последним днем работы миссии. Однако не исключен и другой поворот: члены совета могут пойти на краткосрочное продление мандата проекта.