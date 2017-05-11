Совбез предупредил об угрозе химатаки в России
"Неоднократные факты применения отравляющих веществ и высокотоксичных химикатов международными террористическими группировками свидетельствуют о росте угрозы использования химических и отравляющих веществ в террористических целях на территории Российской Федерации", – заявил Павлов.
По его словам, сейчас наиболее актуален вопрос о разработке мер, направленных на выявление, предупреждение и пресечение доступа террористов к ядерным, радиоактивным, химическим и биологическим материалам, передает "Интерфакс". Представитель Совбеза подчеркнул, что специалисты работают над тем, чтобы своевременно реагировать на возникающие вызовы и угрозы со стороны боевиков.
Павлов также отметил, что за последние годы удалось добиться устойчивой тенденции к снижению террористической активности. Так, за пять лет количество подобных преступлений снизилось в десять раз, сообщает "Газета.ru". Кроме того, за это же время свыше 300 преступлений террористического характера удалось предотвратить на Северном Кавказе.
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