Россия подала жесткий сигнал Трампу

Западная пресса комментирует визит президента Сирии на российскую военную базу, состоявшийся 27 июня. В то время как Вашингтон предупредил о мифической подготовке Дамаском химической атаки, Россия пригласила Башара Асада на свою авиабазу Хмеймим и там сирийский президент посидел в кабине истребителя Су-35.

Английская Daily Mail написала, что таким образом Москва "показала американскому президенту Дональду Трампу средний палец". При этом Асада газета называет "лучезарным диктатором" и отмечает, что его визит на военный аэродром прошел в тот же день, когда Пентагон заявил об обнаружении активных приготовлений Дамаска к химической атаке.

Несколькими часами ранее в Белом доме заявили о том, что сирийское правительство "заплатит большую цену", если осуществит подобную атаку. Как обычно бывает в таких случаях, американские официальные лица не предоставили доказательств приготовления к химической атаке.

Сегодня, 28 июня Госдеп заявил, что и не собирается утруждать себя предъявлением доказательств. Глава пресс-службы ведомства Хезер Науэрт подчеркнула, что это является делом американской разведки. Кроме того, Науэрт обвинила Россию в обострении обстановки в Сирии. В свою очередь, Дамаск опроверг заявления Вашингтона о подготовке властями химической атаки.

Наблюдатели полагают, что Штаты готовят удар по Сирии и, возможно, ради этого пойдут на серьезную провокацию. Аналогичная химатака уже была в Сирии и тогда военные эксперты заметили на видео в Сети, что многие жертвы на самом деле только играли роль отравленных газом мирных жителей.



27 июня президент Сирии Башар Асад посетил авиабазу Хмеймим, его сопровождал начальник Генштаба России Валерий Герасимов. В Сети опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как сирийский лидер осматривает кабину истребителя Су-35. В гостевой книге президент оставил запись, в которой поблагодарил Россию за военную помощь.

"Россия предоставила нам оружие и боеприпасы для войны против терроризма, ее военные проливали кровь на сирийской земле, а это наивысшая цена, когда человек отдает жизнь за своего ближнего. Сирийцы не забудут, как их российские братья стояли рядом с ними в этой гражданской войне", – написал Асад.

Российские военные и техника находятся на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия по просьбе сирийских властей. Согласно договору, подписанному в январе 2017 года, Москва получила участок авиабазы и объекты на нем в безвозмездное пользование на 49 лет.