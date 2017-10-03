Россию возмутили враждебные действия Канады

Пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Денис Калинин прокомментировал решение властей Канады принять аналог "акта Магнитского". По словам дипломата, эту меру можно оценить как неприкрытое вмешательство во внутренние дела Москвы.

"Решение парламента и правительства Канады, рассматриваемое ими как правозащитная и антикоррупционная мера, является достойным сожаления конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России", – цитирует Калинина Russia Today. По словам дипломата, принятие аналога "акта Магнитского" в Канаде противоречит здравому смыслу и национальным интересам этой страны. Калинин подчеркнул, что на этот враждебный шаг Россия ответит контрмерами.

Палата общин канадского парламента на итоговых слушаниях 2 октября одобрила принятие "Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств" ("Закон имени Сергея Магнитского") и передала его в сенат. Документ утвердят 4 октября. Затем он будет передан на подпись генерал-губернатору Канады, после чего вступит в силу.

"Закон имени Сергея Магнитского" был принят в США в декабре 2012 года. Согласно документу, вводятся персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

