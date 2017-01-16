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Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"
Как утверждает британская газета Telegraph, передвижение российской военно-морской группировки во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" пристально отслеживается сторожевыми кораблями и подводными лодками стран-членов НАТО. При этом в командовании флота Соединенного Королевства отметили, что активность российских военно-морских сил за последнее время находится на самом высоком уровне с момента окончания холодной войны.
Напомним, ранее Министерство обороны России в соответствии с указом президента Владимира Путина объявило о сокращении группировки вооруженных сил в Сирии. Как сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, одним из первых в соответствии с распоряжением главы государства покинет зону боевых действий тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вместе с более чем 40 самолетами корабельной авиации.
Поход российского авианосца в Сирию начался в октябре прошлого года и сопровождался повышенным вниманием как мировой прессы, так и вооруженных сил стран НАТО. Особый ажиотаж вызвал проход корабля через пролив Ла-Манш, где его сопровождали корабли британского флота и самолеты ВВС. Как заявили эксперты, Лондон был поражен российской военно-морской мощью, чем и обусловлена весьма нервная реакция как военных, так и политиков Соединенного Королевства.
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" назван в честь адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова. Входит в состав Северного флота России. Предназначен для поражения крупных надводных целей вероятного противника, а также защиты морских коммуникаций и корабельных групп.
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