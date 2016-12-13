Депутаты займутся гимнастикой

Практика популярной в былые годы производственной гимнастики возвращается. Российские парламентарии решили устраивать во время заседаний перерывы с физическими упражнениями. Поводом стали жалобы депутатов Госдумы на чересчур долгие "пленарки".

Получасовые перерывы для депутатов будут устраивать в том случае, если работа продлится после 18 часов. Об этом было заявлено на заседании парламентской фракции КПРФ. Первый зам руководителя фракции Сергей Решульский напомнил, что идею поддержал и председатель парламента.

Спикер Госдумы ранее заявил, что сидеть с 16 до 20 часов нелегко. "Поэтому будем перерывы технические, как минимум на 30 минут проводить, производственную гимнастику", – подчеркнул Вячеслав Володин.

Госдума нового созыва уже дважды устанавливала рекорды длительности проведения пленарных заседаний. 2 ноября парламентарии заседали 10 часов 27 минут, а 16 ноября – 10 часов 29 минут. В итоге секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов отметил, что парламентариям стоит делать перерывы в работе каждые 1,5 часа для проведения гимнастики.

Напомним, коммунисты в Госдуме VII созыва не впервые высказывают недовольство условиями труда. Так, 7 декабря с критикой чересчур продолжительных заседаний парламента выступила член КПРФ Вера Ганзя. Она заявила, что ей мешают работать плохое освещение и нехватка воздуха в зале. Ее поддержала коллега по партии Тамара Плетнева, напомнившая, что женщинам-депутатам необходимо идти домой кормить мужей. В ответ Сергей Неверов предложил им сдать мандат.

С начала деятельности Госдумы VII созыва в ее работе по инициативе Вячеслава Володина произошли серьезные изменения. Эффективность работы парламента резко возросла. Депутатам теперь запрещено голосовать по доверенности, за прогулы заседаний их будут штрафовать. Отвечать на жалобы избирателей парламентарии должны лично, а не через помощников и секретарей. Народным избранникам также станут отказывать в заграничных командировках, если они не смогут доказать важность таких поездок.