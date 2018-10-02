Скончался Роман Карцев
"Сегодня Рома умер", – сообщила Наталья Жванецкая на своей странице в Facebook.
Официально причина смерти артиста не названа. Однако Карцев признавался, что лечился вместе с Михаилом Задорновым. "Я с ним лежал вместе в одной больнице в Москве. Я знал, что он очень болен", – рассказывал артист после смети коллеги.
Роман Карцев – заслуженный артист РСФСР, народный артист России, актер Московского театра миниатюр Михаила Жванецкого. На протяжении нескольких десятилетий выступал дуэтом с Виктором Ильченко. Благодаря трансляциям по телевидению и выступлениям в программе "Вокруг смеха" известность получили юмористические номера "Авас", "Раки" и другие.
Роман Карцев хорошо знаком зрителям по многим фильмам. Одной из самых интересных стала роль Швондера в экранизации сатирической повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Роль была сыграна настолько ярко, что наряду с Шариковым (Владимир Толоконников) стала нарицательной. После этой работы на актера обратили внимание режиссеры.
Его несколько раз приглашал Эльдар Рязанов ("Небеса обетованные", "Старые клячи", "Предсказание"). У Владимира Аленикова актер снялся в трагикомедии "Биндюжник и король", а у Эрнеста Ясана – в картине "Нечистая сила".
Артистка отменяет одно выступление за другим
Что происходит в личной жизни артистки
Ловелас повел себя как свинья
Модель показала дорогущие эксклюзивные подарки