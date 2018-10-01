Девушка с русскими корнями стала "мисс Финляндия"

Королева красоты Финляндии была выбрана 29 сентября. Соревнование за корону прошло неподалеку от городка Карьяа. Обладательницей заветного титула стала 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова. Очаровательную блондинку на мероприятии поддерживали родители. Ее мать Светлана – ингерманландская финка, и отец Дмитрий – русский.
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