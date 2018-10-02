Каким мир запомнит Шарля Азнавура

О смерти Шарля Азнавура стало известно днем 1 октября. Он скончался ночью 30 сентября в собственном доме на юге Франции. Артист долгое время страдал от тяжелых заболеваний, в апреле 2018 года он был вынужден отменить выступление в России из-за плохого самочувствия.
Азнавуру было 94 года. За свою карьеру он создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 миллионов дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN, который был проведен в 1998 году, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.
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