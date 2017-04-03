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Апрель 3, 2017
просмотры: 123

Россия скорбит о жертвах теракта в Петербурге

567

По всей России проходят акции памяти: люди скорбят по погибшим в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. Dni.Ru следят за траурными мероприятиями.

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