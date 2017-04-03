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Апрель 3, 2017
просмотры: 123

В метро Санкт-Петербурга вагон разорвало от взрыва

567

Взрыв прогремел на станциях "Сенная" и "Технологический институт" "синей" ветки метро Санкт-Петербурга. В результате ЧП есть пострадавшие и погибшие, сообщили в правоохранительных органах города.

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