В метро Санкт-Петербурга вагон разорвало от взрыва

Взрыв прогремел на станциях "Сенная" и "Технологический институт" "синей" ветки метро Санкт-Петербурга. В результате ЧП есть пострадавшие и погибшие, сообщили в правоохранительных органах города.
"Голый" снимок певца имел оглушительный успех
Ухажер на год старше отца девушки
Невероятная история девушки, которая превратилась в мужчину-бодибилдера
Dni.Ru сделали подборку самых необычных образов артиста
В разных городах страны проходят акции памяти
Агата Муцениеце нарушила светский вечерний дресс-код
Популярная актриса вышла в свет в свободном наряде
Фестиваль татуировки прошел в деловом центре "Амбер Плаза"
В Петербурге веселый праздник встретили парадом
В Москве открылся фестиваль мультиформатной музыки Emporio Music Fest 4
В подземке Северной столицы погибли 11 человек
Коллеги сенатора соболезнуют его родным и близким
Звезда "Дома-2", расставшаяся с монакским бизнесменом, нашла любовь в США
Бывший наставник намекнул на возможного победителя телепроекта