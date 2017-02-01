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1 февраля 2017
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В гостинице Петербурга отравились сотни человек

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В Санкт-Петербурге в гостинице крупной сети произошло массовое отравление. По предварительным данным, пострадали порядка двухсот человек. Около отеля дежурят сотрудники экстренных служб города, передает Flashnord.

Отметим, похожее происшествие случилось в московской гостинице этой же сети в январе 2017 года. Тогда отравились порядка 100 постояльцев отеля.

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