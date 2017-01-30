Мешок посеял панику в метро Петербурга

В метрополитене Санкт-Петербурга днем 30 января случилось ЧП. Правоохранители были вынуждены перекрыть станцию "Садовая" из-за подозрительного предмета.
Полноценная работа станции была возобновлена спустя 45 минут. Подозрительным предметом оказался мешок с обувью, передает Flashnord. Подземка функционирует в штатном режиме.
В Московском патриархате назвали "недостойной" установку массивного павильона на кладбище
Взрыв негодования вызвали фотографии пресс-службы Белого дома
В распоряжение Dni.Ru попали страшные кадры со съемок драмы о трагических событиях
Телекомментатор считает, что гимн включили раньше времени, а спортсмены растерялись