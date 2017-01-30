В Финляндии загорелся завод по производству красителей

На заводе по производству красителей Huntmans pigments в городе Пори на западе Финляндии произошел сильный пожар, передает Flashnord. По предварительным данным, никто не пострадал – всех работников вовремя эвакуировали.
На место происшествия прибыли 20 бригад спасателей. Представители предприятия заверили, что угрозы для окружающей среды пожар не представляет: в зданиях нет химикатов.
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