В Финляндии загорелся завод по производству красителей

На заводе по производству красителей Huntmans pigments в городе Пори на западе Финляндии произошел сильный пожар, передает Flashnord. По предварительным данным, никто не пострадал – всех работников вовремя эвакуировали.

На место происшествия прибыли 20 бригад спасателей. Представители предприятия заверили, что угрозы для окружающей среды пожар не представляет: в зданиях нет химикатов.