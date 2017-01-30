Во время факельного шествия в Славянске прогремел взрыв

В городе Славянск, который находится на контролируемой Киевом части Донецкой области во время факельного шествия прогремел взрыв, передает "Газета.ru". Произошел он на территории травматологического отделения на улице Шевченко в 100 метрах от места, где проходило мероприятие. В результате инцидента никто не пострадал. Были повреждены окна медицинского учреждения. "По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет", – рассказали в полиции.
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