Названы имена отстраненных российских скелетонистов

В Федерации бобслея России назвали имена четырех отстраненных спортсменов, которых подозревают в причастности к нарушению антидопинговых правил. Среди них оказались олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

Дисквалификация будет длиться до 19 января, передает ТАСС. Из-за этого спортсмены будут вынуждены пропустить два этапа Кубка мира по скелетону.