Водитель погиб в аварии в Шереметьево

Водитель автомобиля Volkswagen устроил ДТП на парковке в Шереметьево. Мужчина протаранил забор в районе терминала D. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть.

По предварительным данным, у водителя мог случиться приступ. По факту происшествия проводится проверка, передает Life.ru.