Водитель погиб в аварии в Шереметьево

Водитель автомобиля Volkswagen устроил ДТП на парковке в Шереметьево. Мужчина протаранил забор в районе терминала D. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть.
По предварительным данным, у водителя мог случиться приступ. По факту происшествия проводится проверка, передает Life.ru.
Возмутительная история, случившаяся в ресторане, обрастает подробностями
Украинский лидер раскритиковал идею президента США
По ее мнению, спортсменов очерняют "несостоявшиеся атлеты"
Состояние бизнесмена Виталия Орлова достигло одного миллиарда долларов