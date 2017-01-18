Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли десять человек

В одной из квартир девятиэтажного дома на улице Молдагуловой на востоке Москвы возникло возгорание. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли десять человек, пострадавших нет", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя столичного управления МЧС. Пожар ликвидирован.
Победительница шоу рассказала о тяжелой болезни
Популярная певица поделилась с поклонниками своим горем
Прославленную артистку раскритиковали в день рождения
Во многих аспектах поздняя беременность не уступает той, которая приходится на 20-25 лет