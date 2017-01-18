Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли десять человек

В одной из квартир девятиэтажного дома на улице Молдагуловой на востоке Москвы возникло возгорание. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли десять человек, пострадавших нет", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя столичного управления МЧС. Пожар ликвидирован.