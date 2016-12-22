ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат". Операцию по поимке преступников провели сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией.

Предположительно, задержанные занимались вербовкой сторонников, изучали экстремистскую литературу и планировали создать в России исламский халифат, сообщает сетевое издание m24.ru. Руководили группой иностранные эмиссары.