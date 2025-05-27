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Москвичей старшего возраста научат контролировать сахарный диабет и остеопороз

Москвичей старшего возраста научат контролировать сахарный диабет и остеопороз
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"Школы здоровья" работают в центрах московского долголетия

В центрах московского долголетия проводят лекции, позволяющие горожанам старшего возраста лучше заботиться о своем здоровье. Практикующие врачи рассказывают, на что надо обращать внимание в первую очередь, отвечают на возникающие вопросы, развеивают мифы о заболеваниях и учат тоньше понимать свой организм.

С этой весны, помимо полюбившегося москвичам проекта «Школа здоровья» с врачами столичных поликлиник, участники Московского долголетия могут посещать лекции «Школы сахарного диабета» и «Школы остеопороза». Занятия организованы совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы. Их проводят профильные специалисты, которые доходчиво объясняют, как предупредить заболевание или предотвратить осложнения, к каким симптомам нужно прислушаться особенно внимательно и чем можно помочь своему организму.

Занятия проходят по структурированной программе, разработанной эндокринологическим научным центром. Однако медики не только рассказывают слушателям теорию, но и дают практические советы, подключая к беседе участников и разбирая конкретные случаи. Например, слушатели приносят этикетки от продуктов, и врач объясняет, стоит их включать в рацион или нет.

«Самое важное – донести до участников, что при правильно выстроенном контроле сахарный диабет не станет помехой для полноценной активной жизни», – подчеркивает врач-эндокринолог Анна Невольникова.

Проходят в «Школе здоровья» и лекции, посвященные заболеваниям сердца и сосудов, суставов, опорно-двигательного аппарата. Присоединиться к занятиям в школах могут все желающие москвичи старше 55 лет. Лекции в «Школе сахарного диабета» проходят по понедельникам и средам с 09:00 до 12:00. По вторникам и четвергам с 14:00 можно прийти в «Школу остеопороза». В эти же дни с 15:00 до 16:00 проводятся занятия «Школы здоровья».

Проект создан в 2023 году совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы и его подведомственными организациями – НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента и Дирекцией по координации деятельности медицинских организаций.

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27 мая 2025, 14:09
Фото: mos.ru
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