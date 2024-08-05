Маршрут по местам Ильи Репина в столице доступен на портале "Узнай Москву"

На портале "Узнай Москву" появился прогулочный маршрут, посвященный 180-летию со дня рождения знаменитого русского художника-портретиста Ильи Ефимовича Репина.



Илья Ефимович Репин, выдающийся русский живописец, чье 180-летие со дня рождения отмечается в этом году, был тесно связан с Москвой. Хотя родом он был из Чугуева, а большую часть жизни провел в Санкт-Петербурге, в российской столице нашли воплощение многие его творческие замыслы и идеи. Город вдохновлял мастера портрета, и он неоднократно приезжал сюда, чтобы насладиться его атмосферой и запечатлеть на полотнах.

Впервые Репин побывал в Москве в 1870-х годах, и первое впечатление от города, увиденного из окон почтового дилижанса, оказалось для него незабываемым. Широкие улицы, величественные храмы и особняки, оживленная толпа – все это произвело на художника неизгладимое впечатление. Позднее, в 1877 году, Репин решил перебраться в Москву и провел в городе пять лет, вдохновляясь его неповторимой атмосферой.

Во время своих визитов в Москву Репин любил совершать долгие прогулки, внимательно рассматривая достопримечательности, связанные с искусством. Одним из таких мест был Ленинградский вокзал, где художник впервые ступил на московскую землю. Другой важной точкой на его маршруте были меблированные комнаты "Родина" в районе Чистых прудов, где он часто останавливался.

Особое место в жизни Репина занимала Третьяковская галерея, с основателем которой, Павлом Третьяковым, он поддерживал дружеские отношения. Художник неизменно посещал это учреждение, восхищаясь его коллекцией и знакомясь с новыми экспонатами.

Не менее значимым для Репина был особняк в Земледельческом переулке, где в гостях у него бывал Лев Толстой. Кроме того, мастер портрета неизменно стремился увидеть шедевр Александра Иванова "Явление Христа народу", экспонировавшийся в Доме Пашкова.

Все вышеперечисленные места собраны в маршрут, который недавно появился на портале "Узнай Москву". Новый маршрут доступен и в мобильном приложении. Ресурс создан столичным департаментом информационных технологий и департаментом культурного наследия.