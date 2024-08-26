Завершается строительство пересадочного узла на станции "Авиамоторная"

Москва продолжает активно развивать свою разветвленную сеть метрополитена, делая ее все более удобной и доступной для жителей и гостей города.

Москва активно развивает свою транспортную инфраструктуру, и одним из важных проектов в этом направлении является строительство пересадочного узла, соединяющего две станции метро на востоке столицы. Речь идет о станции "Авиамоторная", которая расположена на Большой кольцевой линии (БКЛ) и одноименной станции Калининской ветки.

Строительство этого сложного подземного комплекса началось несколько лет назад, и сейчас работы вышли на финишную прямую. Станция "Авиамоторная" БКЛ была запущена в эксплуатацию в марте 2020 года, первоначально она входила в состав Некрасовской линии. Но с момента полного открытия движения по Большому кольцу в марте 2023 года, она стала частью этой важной транспортной артерии.

Строительство пересадочного узла между двумя станциями "Авиамоторная" оказалось непростой задачей. Дело в том, что станция Калининской линии находится на 40 метров глубже, чем БКЛ, поэтому для организации удобной пересадки пришлось возводить протяженный подземный коридор длиной 110 метров. На эти цели было потрачено более 3,7 тысяч кубических метров бетона.

Сейчас строители активно занимаются внутренней отделкой и монтажом инженерных систем. В пассажирских зонах укладывают гранитный пол, устанавливают алюминиевые панели и мраморную облицовку стен. Также ведется подготовка к запуску эскалаторов, которые будут обеспечивать вертикальные перемещения пассажиров.

Готовность объекта на данный момент составляет 96%. Ожидается, что строительство пересадочного узла будет полностью завершено до конца 2023 года. Это станет важным событием для жителей восточной части Москвы, которые получат возможность быстро и комфортно перемещаться между двумя ветками метро.

Кроме того, до конца года на Большой кольцевой линии откроются еще две новые пересадки. Одна из них будет организована со станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии, а вторая соединит станцию "Текстильщики" БКЛ и одноименную станцию Таганско-Краснопресненской ветки. Последняя пересадка будет осуществляться по мостовому переходу длиной 140 метров, который пройдет над железнодорожными путями.