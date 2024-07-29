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Вторник 13 августа

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Кулинарный конкурс состоится на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Кулинарный конкурс состоится на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"
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Заявки для участия в конкурсе подали более 70 поваров, а для гостей будут организованы мастер-классы.

Гастрономический конкурс пройдет в рамках форума-фестиваля «территория будущего. Москва 2030». Завершается прием заявок, который длился три недели. За это время свое желание стать частью кулинарного соревнования выразили более 70 поваров из разных регионов России. В их числе Москва, Московская, Челябинская, Рязанская, Ростовская, Костромская и Ивановская области, Ставропольский край, республики Северная Осетия, Бурятия, Карелия, а также Удмуртия.

6 августа все желающие смогут увидеть, как профессионалы будут соревноваться в мастерстве. Сильнейших среди лучших выберет жюри, в числе которого будут опытные специалисты.

Для конкурсантов подготовлены шале. Пять из них оборудовали уличным грилем. Участники должны представить оригинальное блюдо весом не менее 150 граммов и стоимостью до 300 рублей, приготовленное из отечественных продуктов. Один из шеф-поваров рассказал, что будет печь ялтинскую пшеничную лепешку на гриле со специями и паприкой, мидиями в темпуре, красным луком, овощами, ореховым соусом и сыром чеддер.

Для гостей подготовят разнообразные угощения. Например, посетители смогут попробовать оленину с папоротником. Взрослых и юных гостей будут угощать лисичками и брусничным соусом, осетинскими пирогами и перепечами с сыром, чебуреками с командорским кальмаром и рыбой, хычинами с мясом халяль и соусом тузлук, плескавицей с урнебесом, корюшкой в булочке, драниками, сугудаем из нельмы с печеным картофелем, сливочной ухой лохикейто, чуду с говядиной халяль, чепалгашами с творогом и зеленью, курниками, буузами и другими блюдами.

Подготовлена обширная развлекательная программа, объединенная кулинарной тематикой. Среди развлечений будет лепка пельменей и чистка картофеля на скорость, викторины и батлы среди участников проектов «Московское долголетие» и «Молодежь Москвы».

Напомним, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 городских площадках. Жители и гости столицы узнают все о технологиях, экономике, транспорте и промышленности в Москве.

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29 июля 2024, 12:26
Киселев Сергей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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