В парке "Зарядье" пройдет фестиваль современной классики

Главным событием фестиваля станет концерт-перформанс "Музыкальные игры". Он поставлен по материалам о жизни и творчестве выдающегося творческого деятеля Сергея Курехина.

6 и 7 июля на территории парка «Зарядье» пройдет третий фестиваль «Новая классика». Концерты пройдут в большом и малом амфитеатрах, а также на подземной парковке.

В 2024 году организаторы решили посвятить программу 70-летию со дня рождения музыканта-авангардиста, композитора и актера Сергея Курехина, основателя проекта «Поп-механика». На его принципах — импровизации, сценического действа без художественных ограничений, водоворота музыки — и построен фестиваль.

Организаторами мероприятия являются парк «Зарядье» и Москонцерт.

Первый день фестиваля начнется с выступления академических музыкантов. Они представят подготовленный специально для фестиваля проект из произведений музыканта, созданный на стыке классики, джаза и электроники.

Состоится также гала-концерт из культовых произведений героя фестиваля. Его песни стали визитными карточками авангардных фильмов 1990-х годов, а неформатные перформансы в составе группы «Поп-механика» — особой страницей в истории современной музыки и образцами бунтарского искусства.

Во второй день ожидается большая концертная программа. На сцене выступят музыканты, играющие на барабанах. Они представят удивительное соединение традиционных японских ритмов с фольклором южных областей России.

Завершит фестиваль выступление симфонического оркестра. Программа включает в себя известные композиции в оригинальной оркестровой обработке и новые произведения, сочетающие классику со звучанием синтезатора.

На специально созданном ринге в подземном паркинге «Зарядья» пройдет главное событие фестиваля — концерт-перформанс «Музыкальные игры». Зрители перенесутся в 1980-е — эпоху гласности, вареных джинсов и предчувствия распада СССР. «Музыкальные игры» станут своего рода реконструкцией некогда популярного ток-шоу «Музыкальный ринг» с участием 33-летнего Сергея Курехина и его проекта «Поп-механика». Гости узнают о творчестве музыканта через его цитаты, отрывки из произведений и даже розыгрыши с мистификациями, искусным автором которых был Курехин.