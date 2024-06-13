ВДНХ приглашает москвичей и гостей города отметить День божьей коровки

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня божьей коровки, состоятся на территории экспозиции Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева на ВДНХ.

13 июня и детей, и взрослых ждут на необычный праздник. В честь Дня божьей коровки будут проведены тематические выставки, игры и мастер-классы. Гости узнают много нового об отечественной энтомологии, своими глазами увидят большую коллекцию насекомых и смогут получить от специалистов ответы на вопросы.

Для участия в экскурсии по музею на территории ВДНХ потребуется оформить бесплатный входной билет. Для гостей подготовлен мастер-класс в художественной мастерской. Участникам предложат разрисовать камни изображениями божьих коровок. Сувениры, выполненные своими руками, можно будет забрать на память.

Посетители мероприятия смогут в микроскоп и бинокуляр рассмотреть божьих коровок. В настоящее время музейная коллекция насчитывает около 150 экземпляров этих насекомых. Их собирали в разных регионах несколько лет.

Подготовлены специальные экскурсии. На «Прогулке с ботаником» можно будет полюбоваться природными ландшафтами, познакомиться с историей отечественной селекции и узнать секреты паркового искусства. Во время «Прогулки с экологом» участники познакомятся с принципами взаимодействия природных и рукотворных экосистем. Экскурсовод расскажет о растениях, животных, а также влиянии человека на формирование окружающей среды. Все прогулки рассчитаны на слушателей старше 12 лет.

Стоит отметить, что энтомологическая коллекция Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева насчитывает около 35 тысяч экземпляров различных насекомых. Ее основой являются большие коллекции бабочек и жуков, собранные российскими специалистами и любителями насекомых.

Напомним, что ранее стало известно о проведении на территории ВДНХ соревнований по конному спорту. Лучшие спортсмены по драйвингу покажут свои умения. Драйвинг — это соревнования экипажей, запряженных одной, двумя или четырьмя лошадьми в зависимости от класса упряжек. От других видов конных дисциплин он отличается своей зрелищностью.