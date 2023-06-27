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Вторник 27 июня

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Дом на 421 квартиру построят в рамках реновации в Дмитровском районе

Дом на 421 квартиру построят в рамках реновации в Дмитровском районе
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Проект строительства жилого дома также предполагает благоустройство его территории.

Программу реновации в российской столице в 2017 году запустил Сергей Собянин. Сегодня москвичи имеют возможность получить в новостройках квартиры с улучшенной планировкой и законченной отделкой. Оставленные ими ветхие здания сносятся, а на из месте власти строят новое жилья, а также необходимую для района социальную инфраструктуру.

Реализация масштабной программы мэра Москвы продолжается. Так, в Дмитровском районе построят дом, вмещающий 421 квартиру: 168 однокомнатных, 166 двухкомнатных, 84 трехкомнатные и три четырехкомнатные. Столичный комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов уже согласовал необходимые документы.

Новостройка будет состоять из семи секций. Кроме того, жильцы дома смогут пользоваться подземной одноуровневой парковкой. Девять из 421 квартиры будут адаптированы под нужны маломобильных москвичей. При этом в каждой квартире установят осветительные приборы, на кухнях – мойки и плиты, а в ванных и туалетах – сантехнику.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева подчеркнула, что проектная документация включает в себя также благоустройство территории около новостройки в Дмитровском районе. В частности, в рамках реновации специалисты проведут озеленение.

"Специалисты сделают проезды, тротуары, пешеходные зоны, оборудуют площадки для игр детей, занятий спортом и отдыха. Дополнительно будет реализовано комплексное озеленение: разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники", — добавила глава ведомства.

Важно отметить, что сегодня Москва является одним из лидеров России по темпам и объемам строительства. К примеру, в минувшем году в столице было возведено порядка 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Программа реновации совокупно затрагивает 16,4 миллиона квадратных метров недвижимости – это более 350 тысяч квартир в 5175 домах. Улучшить свои жилищные условия смогут почти миллион москвичей. А для владельцев полных учетных записей на портале mos.ru доступны дополнительные услуги от города: грузчики и транспорт для переезда, нотариальная поддержка и запись на предварительный просмотр квартир.

27 июня 2023, 13:58
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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