В районе Текстильщики построят дом на 105 квартир по программе реновации

Переселение по реновации продолжается в Москве.

В 2022 году Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) Москвы занял первое место среди других округов по числу москвичей, которые получили квартиры в домах, построенных по программе реновации. Темп переселения в ЮВАО весьма высокий, поскольку всего предстоит расселить свыше 800 домов.

Кузьминки – лидер среди районов округа по переселению. На втором месте – Люблино, а на третьем – Текстильщики. Недавно Москомэкспертиза согласовала проект строительства еще одной новостройки в Текстильщиках в рамках программы реновации. Работы начнутся на земельном участке № 5 в 1-м Саратовском проезде.

В доме с подземной парковкой будет 105 квартир, несколько из них будут созданы специально для маломобильных граждан. В новостройке будет 19 "трешек", 65 "двушек" и 21 "однушка". Москвичи смогут переехать в квартиру с полной отделкой, которая соответствует стандартам программы реновации. Там будут двери, осветительные приборы, розетки и выключатели, плиты, мойки и сантехника.

Вестибюли, колясочные и комнаты для уборочного инвентаря будут в каждом подъезде. Первый этаж займут службы быта, магазины и другие необходимые для москвичей услуги и сервисы. Придомовая территория будет озеленена, там появятся детские площадки, места для отдыха и занятий спортом. Об этом рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

"Специалисты обустроят проезды, пешеходные дорожки, тротуары и открытые плоскостные стоянки", – добавила она.

Напомним, программа реновации была утверждена в Москве шесть лет назад. В нее вошло свыше 5,1 тысячи домов – это более 350 тысяч квартир, общая площадь которых составляет 16,4 миллиона квадратных метров. Речь идет о расселении почти миллиона жителей столицы. Стартовые площадки для новостроек выбрали как можно ближе к тем домам, которые включены в программу.

Стоит также отметить, что за последние пять лет в Москве объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья (в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда") вырос в два раза – с трех до пяти-семи миллионов квадратных метров в год. В 2022 году построили примерно 6,9 миллиона квадратных метров жилья.