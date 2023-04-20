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Среда 3 мая

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Жилой дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе Москвы

Жилой дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе Москвы
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Новостройка будет занимать площадь 21,8 тысячи кв.м.

Столичные власти продолжают семимильными шагами реализовывать масштабную программу реновации, старт которой в 2017 году дал мэр Москвы Сергей Собянин. С тех мор горожане получили возможность обменять свою старую жилплощадь в ветхих на квартиры в новостройках.

После сносна расселенных домов на их месте власти возводят необходимую для района инфраструктуру. При этом москвичи переселяются в квартиры, которые либо не уступают старым по рыночной цене, либо считаются равнозначными. В этом случае город предоставляет жилье в новостройках с отделкой "под ключ", улучшенной планировкой и увеличенным метражом, причем, в том же районе.

Всего в рамках программы реновации в Москве планируется расселить порядка миллиона человек из 5175 объектов недвижимости. Для строительства новых домов подобрана 561 площадка. Одна из них расположена в Бескудниковском районе по адресу: Бескудниковский бульвар, земельный участок №50/1.

Новостройка будет занимать площадь 21,8 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал глава столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко. По его словам, Бескудниковский район занимает лидирующие позиции по темпам расселения москвичей.

Застройщик получил разрешительную документацию на строительство очередного объекта по программе реновации. Четыре секции дома г‑образной формы будут иметь переменную этажность. Для автомобилей жильцов предусмотрен подземный паркинг. Общая площадь здания составит 21,8 тысячи квадратных метров", — уточнил чиновник.

Кроме того, Игорь Войстратенко подчеркнул, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил Мосгосстройнадзору уделять особое внимание качеству работ на жилых объектах, возводимых в рамках программы реновации. Так, для каждого объекта недвижимости составляется индивидуальный план контрольно-надзорных мероприятий, к которым привлекают специалистов подведомственного Центра экспертиз.

Новый дом планируется облицевать декоративным камнем под кирпич и фиброцементными панелями в составе навесной фасадной системы. Для доступа во внутренний двор будут построены арки. Всего в здании появится 36 однокомнатных, 125 двухкомнатных и 25 трехкомнатных квартир. Около здания обустроят детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники.

20 апреля 2023, 12:02
Фото: проектное решение / mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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