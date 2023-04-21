Свод станции метро "Физтех" готов

Салатовая ветка метро станет длиннее.

Завершение строительства Большой кольцевой линии не означает, что работы у метростроевцев стало меньше. Напротив, с окончанием реализации одного проекта они берутся за другой, делая таким образом развивающийся мегаполис более удобным как для его жителей, так и для гостей.

Недавно специалисты закончили возводить свод новой станции "Физтех" на Люблинско-Дмитровской линии. Но монолитные работы продолжаются.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что более чем на три четверти выполнено устройство железобетонных конструкций тупиков и камеры съездов за станцией.

"На всем станционном комплексе уложено почти 43 тысячи кубометров бетона", – сообщил заммэра, добавив, что сейчас ведется строительство двух вестибюлей станции.

В северном вестибюле, из которого можно будет выйти к Дмитровскому шоссе, ведутся монолитные работы на уровне машинного зала. В южном вестибюле, строящийся рядом с бульваром Академика Ландау, ведется устройство в стен и перекрытия между платформой и машинным залом. Об этом рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Тем временем в перегонных тоннелях строящегося участка салатовой ветки строят пути, монтируют кабельные кронштейны. Также специалисты занимаются сваркой ходового рельса.

Открытие станции "Физтех" вдоль Дмитровского шоссе с нетерпением ждут местные жители. У 18 тысяч жителей района Северный будет метро в шаговой доступности. Пользоваться станцией будут в том числе студенты и преподаватели Московского физико-технического института.

Напомним, что "Физтех" станет конченой станцией Люблинско-Дмитровской линии. На строящемся участке салатовой ветки построят еще две новые станции – "Лианозово" и "Яхромская". С "Лианозово" можно будет перейти на одноименную станцию первого Московского центрального диаметра (D1 "Одинцово-Лобня").

Ранее сообщалось о том, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны "Серп и Молот". Подробнее об этом писали "Дни.ру".