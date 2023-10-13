В районе Зюзино по программе КРТ реорганизуют 4 участка

Неэффективно используемые территории суммарно занимают площадь 3,87 гектара.



На территории бывших промзонах и других неэффективно используемых участках российской столицы власти города реализуют программы комплексного развития, в рамках которых местные жители получают многофункциональные кварталы с жилой недвижимостью и необходимыми объектами дорожной и социальной инфраструктуры.

На данный момент в Москве реализуются 188 проектов КРТ. А в скором времени власти приступят к комплексному развитию четырех неэффективно используемых участков, занимающих территорию общей площадью 3,87 гектара. Они располагаются в районе Зюзино.

Соответствующий документ опубликован на сайте столичного правительства. Из него следует, что участки, попадающие под программу КРТ, располагаются по следующим адресам: Нахимовский проспект, рядом с домом №21; улица Азовская, владение №28; Севастопольский проспект, владение №61, корпуса №1 и №2; улица Болотниковская, владение №21.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что объем вложений в развитие данных участков оценивается в 15,7 миллиарда рублей. К слову, сейчас там располагаются старые складские комплексы и другие объекты.

"Четыре неэффективно используемых участка в Зюзине общей площадью 3,87 гектара входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат редевелопменту. Проект будет полностью направлен на реализацию целей программы реновации", – отметил чиновник.

В рамках программы реновации в процессе комплексного развития территории планируется построить 130,34 тысячи квадратных метров современной жилой недвижимости. Кроме того, специалисты займутся благоустройством прилегающей дорожной сети, а также проведут озеленение, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Участки расположены вблизи станций метро "Нахимовский проспект", "Каховская" и "Севастопольская" и обладают хорошей транспортной доступностью", – подчеркнул глава ведомства.

Кстати, 188 проектов комплексного развития территории, которые на сегодняшний день реализуются в Москве, включают в себя неэффективно используемые участки, совокупно занимающие 2,45 тысячи гектаров площади.