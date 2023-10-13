Работы пройдут в рамках этапа ремонта участков подъездной дороги к электродепо "Южное".



Развитие транспортной системы российской столицы, включающей в себя десятки тысяч километров автомобильных дорог, а также железную дорогу, метро и сопутствующие объекты инфраструктуры, является одной из приоритетных задач властей города. Чтобы жизнь водителей, пассажиров и пешеходов стала еще более комфортной и безопасной, в Москве на регулярной основе прокладываются новые дорожные участки и реконструируются действующие.

Так, в районе Братеево реконструируют участок улицы Красный Луг. Работы пройдут в рамках этапа ремонта участков подъездной дороги к электродепо "Южное", от его границы до выезда на Бесединское шоссе у торгового центра. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Специалисты уже согласовали план работ около электродепо "Братеево". Соответственно, прилегающая к нему территорию попадет под благоустройство. В частности там частично переустроят системы электроснабжения и водоотведения, отремонтируют тротуар и проведут озеленение. Об этом рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Кстати, в ходе реконструкции дорожного участка специалисты позаботятся о безопасности пешеходов. В ходе работ на улице Красный Луг ограничат скорость движения транспортных средств, установят знаки и искусственные неровности, а также нанесут разметку.

Руководитель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов ранее также сообщила о планах по реконструкции улицы Кульнева. Анна Яковлева отметила, что существующий участок проезжей части должен быть расширен.

По словам чиновника, в ходе работ специалисты установят на участке пути два дополнительных светофора с IP-видеокамерами и дорожными контроллерами. Кроме того, они "сформируют систему автоматизированного управления дорожным движением в рамках развития интеллектуальной транспортной системы".

"Проектными решениями предусматривается реконструкция улицы Кульнева как магистральной улицы районного значения. В дополнение к этому будут устроены парковочные площадки и въезды на территории жилых кварталов", — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

