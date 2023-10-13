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В районе Филевский Парк построят образовательный комплекс

В районе Филевский Парк построят образовательный комплекс
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Девелопер должен завершить работы во втором квартале 2027 года.

Для развития социальной сферы власти российской столицы активно привлекают средства инвесторов. В 2021 году они утвердили механизм, согласно которому, девелоперы заключают договоры участия в развитии и благоустройстве города. Параллельно с жильной недвижимостью они возводят объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые по итогу передают на баланс города.

Аналогичным образом будет построен образовательный комплекс в районе Филевский Парк. Он сможет принять как школьников, так и дошкольников. Совокупно объект рассчитан на 1,3 тысячи человек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвесторы принимают участие в развитии социальной инфраструктуры столицы: вместе с жилыми домами они по договорам участия строят поликлиники, школы и детские сады. Так, город согласовал строительство образовательного комплекса для 1,3 тысячи школьников и дошкольников в районе Филевский Парк", – отметил чиновник.

Заместитель столичного градоначальника также подчеркнул, что девелопер должен завершить работы во втором квартале 2027 года. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что образовательный комплекс возведут по адресу: Береговой проезд, владение 2 в.

"Он включит здание школы, в которой смогут учиться тысяча человек, и детский сад для 300 воспитанников", – уточнил глава ведомства.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в поселении Внуковском Новомосковского административного округа также будет построено образовательное учреждение по договору участия. Школа на полторы тысячи детей будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года.

Для возведения объекта образования на территории жилого комплекса в Рассказовке девелопер вложит более трех миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель главы города Владимир Ефимов.

"Инвестор построит и передаст столице школу в поселении Внуковском ТиНАО, которую смогут посещать почти 1,5 тысячи учеников. Соответствующий договор участия согласовал город. Девелопер вложит в проект более трех миллиардов рублей", – подчеркнул чиновник.

13 октября 2023, 09:59
Фото: mos.ru
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