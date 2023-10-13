На востоке Москве полностью расселили 83 дома по реновации

Более 12,3 тысячи человек получили ключи от новых квартир.



Восточный административный округ Москвы вошел в пятерку лидеров по количеству местных жителей, которые получили квартиры в новостройках в рамках программы реновации. Данную программу запустил в 2017 году глава столичного региона Сергей Собянин.

Масштабный проект позволяет жильцам ветхих зданий получить новое жилье с улучшенными условиями в своем районе. При этом власти сносят старые дома, а на их месте возводят необходимую недвижимость. К примеру, в ВАО на данный момент возводят 49 новостроек, проектируется еще 37, а 32 уже введены в эксплуатацию.

При этом в округе полностью расселили 83 дома. Более 12,3 тысячи человек получили ключи от квартир, возведенных по программе реновации. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, граждане либо уже переехали в новостройки, либо готовятся к новоселью.

"На востоке Москвы с начала реализации программы реновации к переселению приступили жители 125 старых домов. Все жильцы 83 из них уже получили квартиры в новостройках — это более 12,3 тысячи человек", – уточнил Максим Гаман.

По его словам, совокупно в Восточном административном округе ключи от нового жилья получили почти 15 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин заявил, что на востоке столицы в программу реновации включено 1062 дома, а ключи от квартир получат свыше 209 тысяч москвичей.

Всего же с начала 2023 года около 3,5 тысячи человек из 23 домов приступили к переезду. Однако до конца текущего года планируется, что в новые квартиры переедут еще более двух тысяч местных жителей. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Восточный административный округ вошел в число пяти округов — лидеров по количеству жителей, получивших новые квартиры по программе реновации", – подчеркнул Сергей Левкин.

Важно отметить, что программа реновации является самым масштабным градостроительным проектом российской столицы. В нее включено 5175 домов, в которых проживает около миллиона человек.