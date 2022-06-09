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Павильоны "Здоровая Москва" будут работать по обычному графику с 11 по 13 июня

Павильоны "Здоровая Москва" будут работать по обычному графику с 11 по 13 июня

В Москве заработал лекторий "Здоровой Москвы" .
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В прошлом месяце в 46 московских парках, скверах и зонах отдыха вновь открылись павильоны "Здоровая Москва", в которых горожане могут проверить свое здоровье бесплатно и без предварительной записи. У москвичей, переболевших ковидом, есть возможность пройти дополнительные обследования в таких местах. Здесь же ежедневно проходят диспансеризацию тысячи людей.

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Собянин рассказал о работе павильонов "Здоровая Москва"

В ближайшие, праздничные выходные, с 11 по 13 июня, график работы павильонов не изменится. Прием будет осуществляться с 8:00 до 20:00. Это очень удобно для тех, кто в будние дни не успевает проверить свое здоровье. Визит не занимает много времени, поскольку в павильонах все продумано.

Врачи принимают совершеннолетних граждан, у которых при себе есть полис обязательного медицинского страхования и документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или социальная карта москвича).

В расширенную программу включено порядка 10 исследований. В павильонах могут выявить заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Если у будут обнаружены проблемы со здоровьем, пациента направят в профильные медорганизации.

Кстати, в городе заработал лекторий "Здоровой Москвы" — цикл из 10 открытых встреч-дискуссий с участием врачей, диетологов, ученых, психологов. Известные телеведущие и актеры обсуждают с экспертами тревогу и стресс, заботу о детях, здоровье после 40 лет и вредные привычки.

Например, 11 июня в 16:00 в летнем кинотеатре парка "Фили" состоится вторая такая встреча. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн и главный специалист департамента по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев расскажут о влиянии вредных привычек на организм, а известный стендап-комик и телеведущий Андрей Бебуришвили – о своем опыте. Пройти регистрацию можно на сайте mosgorzdrav.ru.

А еще с 1 июля в рамках проекта "Здоровая Москва" проводится бесплатный марафон здорового образа жизни "100 дней здоровья". Врачи и эксперты дают рекомендации в области ЗОЖ по темам здорового питания, ежедневной физической активности и психологического здоровья.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2022, 19:25 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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