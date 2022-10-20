Портал "Наш город" помог решить 6,5 миллиона вопросов москвичей

К проекту "Наш город" присоединились почти два миллиона москвичей.

Порталу "Наш город" исполнилось 11 лет. Сегодня он является важным инструментом, с помощью которого горожане участвуют в жизни Москвы. Жители сообщают, например, о необходимости восстановить освещение, починить лифт, вывести мусор, отремонтировать дорожный знак. В этом году горожане часто писали по поводу содержания дворовых территорий и озеленения.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что к проекту на сегодняшний день присоединились почти два миллиона человек. "Совместными усилиями удалось решить уже около 6,5 миллиона разных бытовых вопросов. Ежедневно на сайт и через мобильное приложение от неравнодушных жителей столицы поступает больше пяти тысяч обращений", – сообщила она.

На данный момент на портале "Наш город" есть 226 тем для обращений. Вопросы москвичей решают свыше 600 профильных организаций и органов власти. Оставить обращение можно не только на официальном сайте, но и с помощью мобильного приложения.

Как оставить заявку?

Необходимо указать корректный адрес, объект и найти в классификаторе подходящую рубрику: "Мой двор", "Мой дом", "Моя дорога", "Мой парк", "Государственные учреждения", "Общественный транспорт", "Торговля и реклама", "Городская территория". После этого нужно описать ситуацию и прикрепить фото для большей наглядности.

Редакция сайта рассматривает заявки каждый день, без выходных. Сообщения горожан и ответы на них органов власти и организаций обрабатывают специалисты, и в случае, если работа была сделана плохо, те отклоняют отчеты и отправляют заявки на доработку.

Портал "Наш город" несомненно упрощает жизнь москвичей, ведь раньше, до его появления, они обращались в органы исполнительной власти напрямую и ждали ответа около месяца. Сейчас же по регламенту жители должны ждать ответа не больше восьми рабочих дней, при этом на практике каждый второй вопрос решается всего за один-два дня.

Кстати, за последний год для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов добавили 19 новых тем для обращения. Теперь горожане из Новой Москвы могут сообщил о некачественном содержании подвалов, кровли, лестниц, домофонов и дверей в местах общего пользования.