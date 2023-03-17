Потерять работу и завалить экзамен: Всего одна ошибка в одежде ставит на будущем крест

Мода диктует правила, которые претворяются в жизнь.

Кто бы что ни говорил, а встречают людей по одежке. Чувство стиля и привлекательный имидж помогают выглядеть лучше в глазах окружающих даже малоприятным особам. Но какой бы ни была мода, из года в год восприятие людей к цветам одежды меняется мало.

Стилист Андрей Проявкин рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что одна ошибка в одежде нередко ставит на будущем крест. По словам эксперта моды, на собеседовании отсеивают кандидатов в коричневых костюмах, а экзамены чаще проваливают студенты в розовом.