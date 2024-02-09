Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов

Ни для кого не секрет, что сохранить свои зубы на всю жизнь удается не многим людям. Влияет экология, климат и продукты, которые мы употребляем. Все это неизбежно приводит человека к проблеме. Врач-стоматолог хирург, ортопед Дмитрий Прытков рассказал, чем заменить отсутствующие зубы.



До недавнего времени возможности были ограничены– врачи-стоматологи предлагали в большинстве случаев съемное протезирование при полном отсутствии зубов на челюсти, либо же классическую методику восстановления зубного ряда большим количеством имплантатов и костной пластикой, синус-лифтингами. Все это затягивалось на полтора-два года, а стоимость была неприлично высокой, что не давало возможности среднестатистическому россиянину восстановить зубы подобным методом.

С появлением методики "Все на 4" и "Все на 6" ситуация в корне изменилась – она разработана специально для пациентов с полным отсутствием зубов, либо если оставшиеся зубы подлежат удалению. Провести лечение стало возможным за 2-3 дня, а его стоимость снизилась в разы. При технологии "Все на 4" в челюсть устанавливается всего 4 имплантата и сразу же снимаются оттиски для изготовления несъемного протеза. Конструкция протеза может быть различной, но общее одно – протез абсолютно не перекрывает небо, крепко держится с помощью винтовой фиксации и выглядит очень эстетично. Качество жизни пациента сразу меняется — он теперь может есть любимую пищу и чувствовать себя уверенно в социуме. Важно, что предварительного наращивания костной ткани технология не требует: имплантаты могут быть закреплены даже в атрофированной кости. Имплантаты при использовании такой методики приживаются под протезом.

В сравнении с классическим методом имплантаты, установленные по методике "Все на 4" глубже уходят в кость, поэтому ее изначальный объем не имеет существенного значения. Два из них — те, что устанавливаются в боковых участках челюсти — закрепляются под углом. Таким образом удается увеличить площадь контакта ортопедической конструкции с костной тканью. Помимо этого, имплантаты жестко скрепляются между собой металлическим базисом протеза — в такой связке они способны выдержать даже самые высокие жевательные нагрузки. Пациент может не опасаться, что имплантаты расшатаются, деформируются или сломаются.

В Мичуринском центре имплантации и протезирования в Москве мы ежедневно проводим подобные операции на высоком качественном уровне при использовании всех современных методик и материалов. Будем рады видеть Вас в нашей клинике и поможем обрести красивую здоровую улыбку!