Не делай так! Ошибки в снятии макияжа

Макияж – неотъемлемая часть женской рутины, но его снятие также играет важную роль. Необходимо не только ежедневно тщательно очищать кожу, но и делать это правильно. Практикующий врач-косметолог, нутрициолог, IV-терапевт о Аветова Тагуи Арменовна рассказала о распространенных ошибках, которые часто допускают женщины при снятии декоративной косметики, и как это влияет на состояние кожи.



Нельзя смывать макияж средствами для умывания

Одна из наиболее распространенных ошибок среди женщин заключается в попытке удалить декоративную косметику с лица с помощью геля для умывания или простого мыла.

Гели для умывания предназначены для того, чтобы убирать пыль, грязь, которые оседают на нашу кожу. У них нет свойства растворять декоративную косметику. Для эффективного удаления макияжа используйте мицеллярную воду или гидрофильное масло, а затем тщательно промойте кожу гелем для умывания. Обязательно должно быть двухэтапное очищение кожи.

Нельзя оставлять средства для снятия макияжа на коже

Еще одна ошибка, когда женщины смывают декоративную косметику мицеллярной водой, а после не умываются. Это очень опасно, потому что мицеллярная вода содержит в своем составе моющие средства.

Если не удалить эти продукты с кожи, можно столкнуться с сильным раздражением, похожим на ощущение, когда средство для умывания не полностью смыто водой.

Нельзя сильно тереть кожу

Когда девушки используют ватный диск с очищающим средством для удаления декоративной косметики, многие из них склонны сильно тереть кожу, что может привести к ее растяжению.

При снятии макияжа избегайте сильного трения кожи, особенно вокруг глаз. Желательно все делать по массажным линиям. Кожа имеет определенные направления растяжения, и если мы смываем макияж или умываемся против этих линий, это может негативно сказаться на состоянии и эластичности кожи.

Нельзя использовать многоразовые полотенца

При использовании тканевых полотенец на них остаются частицы эпителия, что со временем приводит к развитию патогенной микрофлоры. Если повторно использовать такое полотенце, все эти микробы могут попасть на чистую кожу. Рекомендуется использовать одноразовые бумажные салфетки или полотенца для осушения лица.

Избегая этих ошибок, вы поможете сохранить здоровье и красоту вашей кожи.