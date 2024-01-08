ТОП-3 нелепых слухов о пластике

Даже несмотря на современные инновации, авторские методики и широкие возможности пластической хирургии, многие люди до сих пор верят в различные слухи и домыслы. Оставаясь в плену предубеждений, они так и не решаются на шаг, который может изменить жизнь в лучшую сторону – омолодить лицо и тело, привести к гармонии образ.



О самых нелепых слухах "Дни.ру" спросили у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.

№1 Пластическая операция – серьезный вред для здоровья

Если речь идет об операции, то риски, конечно, есть. Именно поэтому перед любым хирургическим вмешательством пациент должен пройти обследование, сдать анализы, побывать на консультации узкопрофильного специалиста, если это нужно. Лечащий врач должен знать полную картину здоровья пациента – именно так количество рисков сводится к минимуму. Не менее важную роль играет психологическая зрелость – часто пациент приходит к врачу не осознанно, не вникает в суть и доводы врача, не понимает, что это общая работа как хирурга, так и пациента.

Также значительно снизить риски поможет выбор хирурга и клиники. Несмотря на то, что сегодня практически в любой клинике предлагается ринопластика и другие операции, это – не косметологическая процедура, а серьезный шаг, который требует квалификации и опыта врача. Нередко хирургам с именем и большим опытом работы приходится сталкиваться с повторными вмешательствами только потому, что пациент прочитал про акцию и решил сэкономить. Если решение о пластической операции принято, нужно довериться врачу, который работает качественно и профессионально, а не по шаблону. Это значит, что результат будет эстетически привлекательным, с учетом пропорций и индивидуальности. И, конечно, без следов хирургического вмешательства.

№2 Внешность изменится до неузнаваемости

Внешность действительно сильно меняется, если человек злоупотребляет визитами к хирургу. Такие непривлекательные результаты можно увидеть на лицах некоторых голливудских звезд. Но если пластическая операция делается по конкретному поводу – нужно омолодить лицо, уменьшить форму носа, убрать горбинку, привести тело в порядок после родов – то человек, как правило, на этом останавливается. Иногда можно комбинировать операции , чтобы достичь максимального эффекта.

Конечно, в первые дни внешность будет немного непривычна, но пациент и приходит к хирургу за гармоничными изменениями. Если работа сделана качественно и органично, все быстро привыкнут к свежему и обновленному облику.

№3 У всех получаются одинаковые носы

Конечно, любой хирург-ринопласт имеет отработанную годами технику или даже авторскую методику, которая позволяет ему выделяться на фоне остальных врачей. Но, кроме этого, очень важны эстетический вкус хирурга, учитывание пропорций, национальных черт и другие тонкости. Только тогда можно говорить, что хирург работает не по шаблону, а стремится сохранить природную красоту и изюминку пациента. Если в портфолио врача все носы похожи – это зачастую говорит о невысокой квалификации. Опытный хирург не выполняет капризы "сделайте нос как у Джоли" или "хочу крохотный и узкий" – нос не пластилин. К тому же, кроме эстетики, хирургу важно сохранить правильное дыхание, а это здоровье пациента.

Комментарий Тиграна Альбертовича:

"Интернет навевает на людей слишком много неоправданных страхов, а вот правильные и нужные факты, наоборот, скрываются. Точную информацию можно получить на сайте пластического хирурга и клиники, а также во время консультации. После общения, вопросов и ответов пациент может передумать или, наоборот, воспользоваться рекомендациями хирурга и сделать другую операцию, скомбинировать несколько методик, чтобы эффект был более ярким. Нужно достичь взаимопонимания — без страхов и с четким пониманием, что нужно делать, чтобы прийти к качественному результату".



