Тонкая грань: имеет ли хирург право на ошибку

В последнее время вопрос о хирургических ошибках стал довольно острым. Что логично, ведь пластические операции становятся популярнее, а количество методов изменения своей внешности только возрастает. Пластический хирург Гузаль Исамутдинова рассказала, что результаты эстетических операций далеко не всегда оправдывают ожидания пациента.



Важно отметить, что итоги пластической хирургии могут варьироваться в зависимости от индивидуальных физиологических особенностей каждого пациента, а также других факторов, поэтому неудовлетворенность клиента результатом не всегда будет означать недопустимость работы хирурга. Обязанность врачей – предоставить объективную информацию о возможных результатах и последствиях процедур, чтобы пациент мог принять обдуманное решение.



Если результат пластической операции не соответствует ожиданиям пациента из-за некачественной работы врача, ошибки в процессе или других аспектов, то он имеет право обратиться за компенсацией или исправлением проблемы. Однако доказательства вины или недостатков в работе врача могут потребовать дополнительной экспертизы и рассмотрения в суде.

Иногда случается так, что пациент недоволен результатом операции не из-за ошибки хирурга. Чаще всего проблема "сидит" в голове у человека, решившегося на пластическую операцию. Пациенты думают, что когда хирург исправит их "недостатки", они выйдут из клиники полностью довольными своей внешностью. Но этого не происходит. Почему? Ответ прост: пациент изначально не принимает себя, думает, что он некрасивый, "не такой, какой нужно". Это называется дисморфофобией. Дисморфофобия – психическое расстройство, которое характеризуется навязчивой убежденностью в собственной непривлекательности.

Когда люди с дисморфофобией обращаются к пластическим хирургам, они могут испытывать непреодолимое желание изменить себя физически, чтобы устранить воображаемые дефекты. Однако операции, как правило, не устраняют основную проблему, которая заключается в негативном восприятии собственного вида. В таких случаях результаты хирургических вмешательств не принесут пациентам удовлетворения, дисморфофобия никуда не денется. Психические расстройства лечат психотерапевты, а не пластические хирурги.

Исходя из всего вышесказанного, возникает вопрос: как же не стать "жертвой" пластической хирургии?

Во-первых, нужно честно оценить свои мотивы для проведения пластической операции. Попытайтесь определить, является ли ваше желание изменить свою внешность результатом внутреннего давления или влияния внешних факторов. Если вы понимаете, что не сможете оценить себя объективно, то проконсультируйтесь с психологом или психотерапевтом, чтобы обсудить свои мотивы, страхи и ожидания от операции.

Во-вторых, важно соблюдать меру. Коррекция своей внешности – это нормально. Человек, который с помощью пластической хирургии "убирает" причину своих комплексов, становится уверенней в себе, начинает себе нравиться. Но превращение походов к пластическому хирургу в повседневность чревато появлением различных расстройств физиологического и ментального характера. Психологи объясняют это так: человек думает, что, изменив свою внешность, он поменяется внутри и достигнет гармонии. Но это не так. Ни одно хирургическое вмешательство не поможет стать гармоничной личностью.

Во-третьих, следует смотреть на вещи реально. Многие мечтают быть копией известных красавиц: Анджелины Джоли, Беллы Хадид и многих других. Важно знать о своих анатомических особенностях, ведь результат таких потенциальных превращений неизвестен. Пациенты рискуют потерять свою изюминку, гонясь за острыми скулами и «лисьим» взглядом, как у «красоток» из интернета.