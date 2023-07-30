Вздернутый нос – первый признак дешевизны

Аккуратный носик в стиле Барби для некоторых девушек является воплощением мечты. Поэтому в клинику эстетической медицины они приходят с определенным запросом: сделать вздернутый узкий нос как на фото из соцсети. Почему такая неестественная форма всегда проигрышный вариант? Спросили у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Альбертовича Алексаняна.



Почему это дешевит?

Кукольная форма носа несовместима с эстетическим вкусом. Он редко кому подходит, выглядит ненатурально и, к тому же, всегда выполняется под копирку. А если все работы хирурга выглядят одинаково – увы, это плохой знак и говорит он о непрофессионализме, отсутствии индивидуального подхода и низкой квалификации. Нос – визитная карточка образа и шаблонный подход в его коррекции совершенно недопустим.

Есть и другие «подводные камни». Например, результатами некорректной пластики могут стать:

– искривление носа – небольшое или явное, если врач не просчитывал особенности строения лица;

– седловидная деформация. Еще одно неприятное визуальное последствие, которое проявляется в виде впадин или просевшего участка;

– чересчур вздернутый кончик носа;

– затрудненное носовое дыхание, которое в большинстве случаев приводит к повторной риносептопластике.

Как правильно?

Возможности ринопластики нельзя недооценивать. Многие мужчины и женщины избавляются от следов травм, природных нюансов, расстаются с комплексами. Любому пациенту важен результат, но чтобы он действительно принес удовлетворение, важно, чтобы пластический хирург:

1. Имел большой опыт и квалификацию. В идеале – собственную авторскую методику проведения ринопластики. К примеру, сегодня большой популярностью пользуется запатентованный бескровный закрытый метод.

2. Обладал хорошим эстетическим вкусом. Учитывал желание пациента, но не работал по шаблону и модным трендам, а практиковал индивидуальный подход;

3. Прекрасно владел чувством правильных пропорций.

Кроме того, врачом учитываются другие факторы. Например, национальность, форма лица, качество кожи. В конечном итоге нос должен стать гармоничной частью образа без следов хирургического вмешательства. В погоне за бэби-носами, фотографиями блогеров и других известных персон, такого эффекта добиться не получится. Когда видно, что нос «сделан», для любого профессионала работа будет считаться неудачной.

Комментарий Тиграна Альбертовича:

«Предложений о ринопластике сегодня очень много. Есть хирурги, которые практикуют открытую методику, но закрытая без наружных разрезов – намного комфортнее для пациента. К тому же, она не оставляет видимых следов, рубцов, а реабилитация проходит значительно легче и быстрее. Что касается желания получить инста-нос, то это вопрос эстетики и здоровья. Ненатуральный образ всегда бросается в глаза, это не может быть красиво и гармонично. Когда пациент настаивает на своем, не слышит разумные доводы, рекомендации, в том числе касающиеся здоровья, дальнейший диалог невозможен – такая позиция говорит о психологической незрелости и неготовности человека к серьезному шагу. Но поскольку кукольные носы встречаются, есть хирурги, которые выполняют подобные капризы. Самый частый случай в будущем – повторная ринопластика. Очень важно заботиться о красоте и здоровье как снаружи, так и внутри. Поэтому доверять нужно опыту, знаниям, эстетическому вкусу и разумным доводам».